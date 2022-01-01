أشهر ترانيم الأقباط في العام الجديد وكلماتها

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول أيام السنة الميلادية الجديدة.



وينتظر الاقباط تلك المناسبة لاداء ترانيم وتراتيل رأس السنة الميلادية والعام الجديد، ولعل ابرزها ترنيمة سنين طويلة مضت والتي تقول:

+ سنين طويلة مضت والرب معتني بىَّ وكل يوم محمول علي الأذرع الأبدية ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني

ق :ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد واتملى فيك بعنىَّ يا يسوع يا غالي غلىَّ

+يسوع سباني بحبه والقلب بقى فرحان وعد يجينا بمجده وتنتهي الأحزان تبقي السما كلها لىَّ أجمل ما فيها فادىَّ

+قرب يجينا يسوع ياخدنا علي السحاب ويمسح الدموع وتنتهي الأتعاب نسعد في الأبدية نفرح أفراح سماوية

+ملك الملوك يا يسوع يا ربنا المجروح نفوسنا في اشتياق أن تمتلئ بالروح

كما تعتبر ترنيمة لا انسى عاما قد مضى من اشهر الترانيم على الاطلاق

+لا أنسى عاماً قد مضى يفيض بالحب واللطف والعناية والعطف من ربي

ولا أنسى ابني كنت بين يديه وقد حملني كما يحمل الأب أبنه على صدره الحنان

+لا أنسى يوماً مد لي ربي يد النجاة ولا كيف قلبي حلة يسوع من علاه

+لا أنسى حب فادى رغم كل العناد وكم تمهل حينما ضعف على ساد

+لا أنسى كيد أعدائي وبغضة الأشرار وكيف أنقذني يسوع ربي البار

+لا أنسى حصناً صار لي بربنا الحبيب وكم شرور قهرت بالدم والصليب

بينما ينجذب شباب الكنيسة الى ترنيمة كللت السنة الاعلى شعبية بينهم وتقول:

كللت السنة بجودك واثارك تقطر دسما كل القلب يشيد حمدك وتهلل نفسي ترنما

1 لك ينبغي التسبيح يا مخلصي المسيح ولك تهدي القلوب حبها الحق الصريح

وتغني لاسمك وتذيع برك وتعلي مجدك وسط ذا الكون الفسيح

2طوبى للذي تختار كيما يسكن الديار حيث ترتوي النفوس من ينابيع غزار

يا رجاءاليائسين يا عزاء البائسين يا منجي الساقطين في مهالك الشنار

3 يا مهدىء البحور حينما الموج يثور فتخاف الارض من اية الرب الجسور

يا مثبت الجبال بقواك ذا الجلال يامحقق الامال حينما القلب يخور

4 تقطر المراعي من والاكام تفرحن والمروج تكتسي خيرك وتهتفن

تخضع الشعوب لك ايها الرب الملك والاراضي والفلك تهتف تسبحن