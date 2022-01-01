السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طنطا وكفر الزيات وبسيون أهم وجهات محافظ الغربية في الجولة الصباحية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في السابعة من صباح اليوم، جهود رجال الوحدات المحلية في رفع آثار مياه الأمطار التي تساقطت بالأمس على قرى ومدن المحافظة، حيث تفقد المحافظ في البداية محيط الكنائس والمدارس وشوارع مدينة طنطا (النحاس، الفاتح، ابن الفارض، المعاهدة، الإسكندرية، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين، الطريق السريع، محب، الحلو، الأشرف، الكورنيش، محمد فريد، حسن رضوان، البحر، أحمد ماهر، المديرية، المحطة، سعد زغلول، سيجر، السكة الجديدة، القنطرة، الجلاء، سكة المحلة).

كما تابع المحافظ جولته في مركز ومدينة كفر الزيات من خلال تفقد نفق الدلجمون، نفق الجزيرة، وشوارع (محمد فريد، الكورنيش، المرور، أحمد عرابي، سعد زغلول، عمر بن الخطاب، الجيش، طريق إسكندرية الزراعي).

 

طنطا وكفر الزيات وبسيون اهم وجهات محافظ الغربية الجولة

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وائل لطفي

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