السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر كمال الأكثر انتشارا في رأس السنة بـ3 حفلات (فيديو)

عمر كمال
عمر كمال

أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم 3 حفلات متتالية بأماكن مختلفة، احتفالا برأس السنة الجديدة، من خلال عدة كافيهات وأماكن مختلفة للسهر.

حفلات عمر كمال في رأس السنة

ونشر «كمال» فيديو من كل حفل صباح اليوم، معلقا: «الحفل الأول ولسة اليوم طويل»، ليعود من جديد وينشر فيديو معلقا عليه «الحفل الثاني»، وبعد ذلك نشر فيديو الحفل الثالث، معلقا «الحفلة التالتة بالزمالك»، وسط تفاعل كبير من المشاركين في الحفلات المختلفة، ليصبح عمر كمال هو الأكثر انتشارا خلال اليوم الأول من العام.

وخلال الساعات الماضية وعبر حسابه على «فيس بوك» وصفحته الرسمية، ودع «كمال» العام المنصرم 2021 بمقطع فيديو قصيرًا له،  من خلال أغنية له مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش باسم «وداع يا دنيا وداع» في الوقت الذي نشر فيه حسن شاكوش الفيديو أيضا عبر موقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «للناس اللي مشيت من حياتنا في 2021».

وكان تصدر عمر كمال يوتيوب تريند خلال الأيام الماضية من خلال أغنية «إنتي قلبي» رفقة المطربة شيماء المغربي، إذ وصلت مشاهدات الأغنية حتى الآن أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها.

وتعاون «كمال»  في الأغنية مع الملحن علي صابر، وشاركه عمر كمال، والأغنية من توزيع إسلام ساسو.

 

عمر كمال مطرب المهرجانات المهرجانات حفلات رأس السنة حفلات عمر كمال في رأس السنة

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