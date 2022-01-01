«الإحصاء»: تراجع أعداد السكان في 24 مركزا بالمحافظات خلال 2020

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل الزيادة الطبيعية فى عدد السكان على مستوى الجمهورية لعام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك رغم الزيادة المطردة التى شهدها عدد السكان فى الداخل بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن معدل الزيادة الطبيعية – وهو الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات - فى الجمهورية انخفض إلى حدود 15.6 فى الألف عام 2020 مقابل 17.5 فى الألف عام 2019 بانخفاض قدره 1.9 فى الألف، حيث شهد حوالى 24 قسم ومركز على مستوى الجمهورية تراجعا في عدد سكانها نتيجة تفوق عدد الوفيات على أعداد المواليد خلال عام 2020 وبالتالي سجلت الزيادة الطبيعية فى تلك الأقسام والمراكز معدل سالب.

ففى محافظة القاهرة، جاء قسم السيدة زينب فى المرتبة الأولى بين أقسام ومراكز الجمهورية التى شهدت معدل زيادة طبيعية بالسالب بنحو -13438 نسمة حيث بلغت المواليد 2790 مولود و16228 وفاة، يليه قسم الموسكى بزيادة طبيعية -680 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 40 مولود مقابل 720 حالة وفاة، ثم قسم الأزبكية بمعدل زيادة طبيعة سالب 1439 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 264 مولود مقابل 1703 حالة وفاة، وقسم شبرا بمعدل زيادة طبيعية سالب 476 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 881 مولود مقابل 1357 حالة وفاة، قسم ثان مدينة نصر بمعدل زيادة طبيعية سالب 2200 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 1156 مولود مقابل 3356 حالة وفاة.

وفى محافظة الاسكندرية، سجل معدل الزيادة الطبيعية قيم سالبة فى كلًا من قسم العطارين بمعدل -4162 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 52 مولود مقابل 4214 حالة وفاة، قسم الرمل ثان بمعدل -995 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 2226 مولود مقابل 3221 حالة وفاة، قسم الجمرك بمعدل -537 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 711 مولود مقابل 1248 حالة وفاة، قسم المنشية بمعدل -287 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 34 مولود مقابل 321 حالة وفاة.

كما سجل معدل الزيادة الطبيعية قيم سالبة بمحافظة بورسعيد فى كلًا من حى الزهور بمعدل -687 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 206 مولود مقابل 893 حالة وفاة، حى المناخ والضواحى بمعدل -305 نسمة حيث بلغ عدد المواليد صفر مقابل 305 حالة وفاة، بور فؤاد أول بمعدل 128 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 415 مولود مقابل 543 حالة وفاة، بور فؤاد ثانى بمعدل -12 حيث بلغ عدد المواليد صفر مقابل 12 حالة وفاة.

وفى محافظة السويس سجل معدل الزيادة الطبيعية قيم سالبة بقسم عتاقه بمعدل -67 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 94 مولود مقابل 174 حالة وفاة، وفى محافظة الدقهلية بقسم ثان المنصورة بمعدل - 2717 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 2997 مولود مقابل 5714 حالة وفاة، أما فى الشرقية بلغ المعدل بقسم أول الزقازيق -3118 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 658 مولود مقابل 3776 حالة وفاة.

وفيما يخص محافظة القليوبية، سجل معدل الزيادة الطبيعية قيم سالبة بقسم أول بنها بنحو -555 نسمة، حيث بلغ عدد المواليد 966 مولود مقابل 1521 حالة وفاة، وفى محافظة الغربية مركز طنطا بمعدل -1369 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 1590 مولود مقابل 2959 حالة وفاة، قسم أول طنطا بمعدل -193 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 15 مولود مقابل 208 حالة وفاة، وفى محافظة الجيزة بلغ معدل الزيادة بقسم الدقى 787 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 2118 مولود مقابل 2905 حالة وفاة.

وعلى صعيد محافظات وجه قبلى، فإن محافظة المنيا سجل معدل الزيادة الطبيعية قيم سالبة بقسم ثالث المنيا بنحو -124 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 108 مولود مقابل 232 حالة وفاة، وفى محافظة أسوان سجل مركز نصر معدل -264 نسمة بعدد مواليد 475 مولود مقابل 739 حالة وفاة، وبلغ المعدل فى مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد -48 نسمة حيث بلغ عدد المواليد 11 مولود مقابل 59 حالة وفاة، وقسم طابا بمحافظة جنوب سيناء بمعدل -1 حيث بلغ عدد المواليد 3 مواليد مقابل 4 حالات وفاة.