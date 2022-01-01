السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادي الجديد تنظم سلسلة الدورات التدريبية لتحسين الإنتاجية الزراعية

صورة من الدورات
صورة من الدورات

قامت جامعة الوادي الجديد بعقد سلسلة من الدورات التدريبية في مجال ترشيد مياه الري وتحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي لمزارعي الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترشيد مياة الري وتحسين الممارسات الزراعية، وحرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إبراز دور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد. 

يأتي هذا في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة والذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن سلسلة الدورات التي تنظمها الجامعة تعتبر أحد ثمار برتوكول التعاون الذي وقعته الجامعة مع منظمة الأغذية والزراعة، مؤكدًا على دعم الجامعة المستمر لكل ما يخدم المجتمع بمحافظة الوادي الجديد.

أوضح رئيس الجامعة أن الدورات تمت بثلاث قرى من قرى الخارجة هي قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة، شارك فيها مجموعة من أساتذة  كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمـود الكيلاوي المنسق الميداني للمشروع أن هذه الدورات استهدفت التعرف على أنواع الموارد المائية والإدارة المتكاملة لها والأمن المائي وسبل المحافظة عليه وخصوبة التربة والعوامل المؤثر عليها وكيفية تحسينها.

كما استهدفت التعرف على متطلبات التنمية الزراعية المستدامة لإنتاج المحاصيل الحقلية والنخيل وكذلك التعرف على التنوع البيولوجي في البيئة الزراعية وأهميته في المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة كبديل للمبيدات الكيميائية.

وأكد الدكتور أشرف الصادق مدير المشروع  أن هذه الدورات تعد من الأنشطة التي تعمل على تعزيز القدرات الفنية لميسري مدارس المزارعين الحقلية في مجال ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والمحاصيل الحقلية والنخيل، وإدارة الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.

وأضاف السيد الدكتور عماد سالم المستشار البيئي للمشروع تركز البرامج التدريبية على تحسين التنوع البيولوجي الزراعي وحماية البيئة الزراعية من خلال تطبيق الممارسات المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد دياب المستشار الإجتماعي وخبير المدارس الحقلية بالفاو أن مدارس المزارعين الحقلية تعتبر من أهم المداخل التي تتبناها الفاو في نشر الممارسات المستدامة بين المزارعين لضمان استدامة تبادل الخبرات والتعلم الذاتي لدى المزارعين خلال موسم زراعي كامل بداية من الزراعة حتى الحصاد وذلك داخل حقل تجريبي يقيمه المزارعون بأنفسهم للتحقق من صلاحية الممارسات الزراعية.

جامعة الوادي الجديد بعقد سلسلة من الدورات التدريبية مجال ترشيد مياة الري وتحسين الإنتاجية الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية الأيكولوجية الزراعية منظمة الأغذية والزراعة

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