«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم، السبت، أول يوم في العام، من المتوقع أن يكون باردًا استمرارا لتلك الموجة التي بدأت منذ أيام، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على شمال الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من وصول الأمطار إلى درجة السيول على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

«أمطار خفيفة على هذه المناطق»

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وتخف حدتها على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، فيما تنشط حركة الرياح على الجنوب وتكون محملة بالأتربة، لذا من الضروري اتخاذ مرضى الجيوب الأنفية والحساسية ما يلزم لمنع دخول التراب إلى أنفهم.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم السبت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 17- والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 17- والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 - والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 - والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 - والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 17 - والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 - والصغرى 11.

«طقس الأحد»

وعن حالة الطقس غدا الأحد، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال محافظات الوجه البحري، والبحر الأحمر ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة، حيث ستكون الأمطار خفيفة على محافظات من الوجه البحري، والقاهرة والجيزة، كما تنشط الرياح بشكلٍ ملحوظ، وتكون محملة بالأتربة على أغلب المحافظات في مصر.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الأحد كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 - والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 - والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 - والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 16 - والصغرى 8.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 - والصغرى 9.

«طقس الإثنين»

أما طقس الاثنين، فأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، فيما تظهر الشبورة بشكلٍ ملحوظ في الساعات الأولى من صباح الأيام المقبلة، لذا نصحت المواطنين الذين يقودون سياراتهم بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة تجنبًا لوقوع حوادث.