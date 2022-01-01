السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: افتتاح حديقة الياسمين وتطوير كورنيش الرياح المنوفي

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطى

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتطوير كافة الحدائق التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن أعمال تطوير حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية قد انتهت، وسيتم افتتاح الحديقة خلال أيام قليلة.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، السبت، أن حديقة الياسمين تُعد أحدث الحدائق الجاري تطويرها على مساحة ثمانية أفدنة، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفي، وتمتاز بموقعها المتميز وطابعها الفريد ذو المستويات المختلفة من مرتفعات ومنخفضات، ووجود تبة ترتفع بأكثر من 10 أمتار، بالإضافة لوجود عدد من المباني القديمة ذات الطابع التاريخي، وبعض الأشجار النادرة.

كما أشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن جميع أعمال التطوير تتم ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة باستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

كذلك أوضح عبد العاطي، أن الحديقة تشتمل على مسطحات خضراء بمساحة 25 ألف متر مربع، وزراعة أشجار متنوعة ونباتات وأشجار الزيتون المثمرة والنخيل، وأحواض زهور، وشلال صناعي بمساحه 1000 متر مربع، ونافورة بطابع القناطر الفريد، فضلاً عن البرجولات الخشبية، وبرجولات طبيعيه من الأشجار وجريد النخيل، والمقاعد والكافيتريات والمشايات الزلطية والرخامية والإنترلوك وتابلوهات من أشجار الياسمين الهندي ومصلى.

كما تتضمن فوتوسيشن لتصوير العرائس ومنطقه ألعاب أطفال ودورات مياه، وشبكة ري حديث، وشبكات إنارة ليلية، كما تم تطوير كورنيش الرياح المنوفي أمام حديقة الياسمين وعمل مرسي نهري أمام الحديقة وكافيتريا.

 

وزارة القناطر الخيرية مصر وزير الري تطوير افتتاح أعمال تطوير محمد عبد العاطي الياسمين حدائق القناطر

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