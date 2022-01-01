ثلوج متوقعة غداة حرائق أتت على مئات المنازل في كولورادو الأمريكية

تستعد ولاية كولورادو الأمريكية لتساقط كثيف للثلوج تحملها عاصفة عاتية غداة حرائق غابات مدمرة أججتها رياح قوية، أتت على مئات المنازل في الولاية غربي البلاد.

وأشارت دائرة الأرصاد الأمريكية إلى أنه من المتوقع تساقط ما يصل إلى 30 سنتمترا من الثلوج في بعض أنحاء الولاية، ومن المفترض أن تساهم في إخماد النيران، غير أنها يمكن أن تطرح تحديات جديدة تمثل خطرا على الأرواح خلال التنقل في بعض المناطق.

ولا تزال سحب الدخان تتصاعد من أنحاء عدة في سوبيريور، بعدما أججت الرياح حرائق في العديد من البؤر تاركة و راءها أحيانا منازل متفحمة إلى جانب بيوت سليمة لا تزال مزينة بأضواء عيد الميلاد.

و اتت الحرائق على أكثر من 650 هكتارا من المساحات الخضراء في مقاطعة بولدر شمال غرب دنفر، كما دمرت فندقا ومركز تسوق ومجمعا سكنيا في سوبيريور، حيث لا تزال أوامر إخلاء المنازل قائمة.

و تعاني كولورادو ومناطق الغرب الأمريكي جفافا مستمرا منذ سنوات جعل مناطقها عرضة لحرائق الغابات.



و انتشرت الحرائق -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- على مساحة تصل إلى 1600 هكتار في أنحاء متفرقة من مقاطعة بولدر بولاية كولورادو.

و أوضح جو بيلي عمدة مقاطعة بولدر أن الحرائق التهمت 580 منزلا في المقاطعة، و أن ألسنة اللهب طوقت متجرا وفندقا كبيرين.



و أشار المسئولون بالولاية إلى أن المنطقة شهدت رياحا شديدة لفترة، لكن من المتوقع أن تتراجع شدتها اليوم .

و لم ترد تقارير بشأن وقوع قتلى أو مفقودين جراء تلك الحرائق، وإن لم يستبعد المسئولون إمكانية حدوث ذلك.

كان جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو قد أعلن حالة الطوارئ في الولاية إثر اندلاع الحرائق بعد هبوب الرياح العاتية.