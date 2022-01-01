النتيجة النهائية.. أسماء الفائزين فى انتخابات اتحاد كتاب مصر

انتهت عملية فرز أصوات المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد كتاب مصر والتي أشرف عليها المستشار ألهم محمود في حضور المرشحين، وكانت في ٦ لجان تم فرزها لجنة بعد الأخرى.

وكان عدد الناخبين المقيدين اتحاد الكتاب ١٣٢٥، وبلغت أعداد المصوتين ٣٧١، أما الأصوات الصحيحة فكان عددها ٣٤٢، والأصوات الباطلة عددها ٢٩.



وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الآتي أسماؤهم بحسب أعلى الأصوات:



جاء في المركز الأول علاء عبد الهادي وحصل على ٢١٤ صوتا، تلاه مختار عبسى وحصل على ١٩٤ صوتا.

وجاءت باقي المراكز كالتالي: زينهم السيد ١٩١، والسيد محمد أحمد ١٨٨، ونجوى عبد العال ١٧٨، وبسيم عبد العظيم ١٧٨، وعلا بركات ١٦٩، وإبراهيم حاد ١٥٠، ورانيا حسن ١٤٨، وسعيد شحاتة ١٤٨، وأحمد سويلم ١٤٤، وزينب إبراهيم ١٤٤، وشريف سعد محمد ١٣٩، وإبراهيم يعقوب ١٣٥، وأخيرا هشام علي وحصل على ١٣٤ صوتا.

ويعد اتحاد كتَّاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعي، في السبعينيات، وضم نخبة من كبار الأسماء للمبدعين في مصر والعالم العربي ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والكاتب إحسان عبدالقدوس، والشاعر أحمد رامي، والناقد رجاء النقاش، والكاتب ثروت أباظة، والكاتب فكري أباظة، والكاتب أحمد علي باكثير، والكاتب عبدالحميد جودة السحار، والكاتب أمين يوسف غراب، وغيرهم من كبار الكتَّاب.

وترأس الاتحاد من قِبَل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوي، بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبدالهادي.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبدالمعطي حجازي، فاروق شوشة، جمال الغيطاني، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبي، محمد البساطي وغيرهم.