الرئيس الأوكرانى يبحث مع نظيره الأمريكى سبل ضمان السلام فى بلاده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد القادم، تنسيق خطوات البلدين لضمان السلام في أوكرانيا، في ظل التوتر العسكري الجاري مع روسيا.

وكتب زيلينسكي -عبر حسابه على منصة (تويتر)- "كما اتفقنا مع شريكتنا الاستراتيجية، الولايات المتحدة، لا شيء يخص أوكرانيا دون (إشراك) أوكرانيا"، مضيفًا: "أتطلع إلى الحديث مجددًا مع الرئيس الأمريكي الأحد المقبل لتنسيق خطواتنا لصالح السلام في أوكرانيا والأمن في أوروبا".

يأتي ذلك بينما يتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريًا، وهو ما نفته موسكو مرارًا، وتصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري للناتو على حدود روسيا.

وعلى صعيد آخر، بعد عدد من الانتكاسات القانونية، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا التدخل لإنهاء سياسة الهجرة التي تواجه معارضة والموروثة من عهد دونالد ترامب، وتتمثل بإعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء مراجعة ملفاتهم.

وعرضت حكومة الرئيس الديموقراطي القضية على المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، لتنظر في قرار محكمة الاستئناف التي أمرت خلال الشهر الجاري باستمرار البرنامج الذي أطلق عليه اسم "البقاء في المكسيك" وبدأ تطبيقه في 2019 من قبل الإدارة السابقة حسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أمس الخميس.

وعندما وصل إلى البيت الأبيض في يناير 2021، بدأ جو بايدن بسرعة تفكيك السياسة المثيرة للجدل التي تسمى رسميًا "بروتوكولات حماية المهاجرين"، لكن محكمة في تكساس أمرت بإعادة العمل بها في أغسطس.

لذلك كان على الولايات المتحدة إعادة تفعيل هذه السياسة جزئيًا بالاتفاق مع المكسيك، مع الطعن من دون جدوى، في القرار أمام محكمة استئناف فدرالية.

وقالت الإدارة في النص المعروض على المحكمة العليا، إن هذا البرنامج "يعرض المهاجرين لمخاطر غير مقبولة" و"يقوض جهود السلطة التنفيذية لإدارة الهجرة الإقليمية".

وبين يناير 2019 وديسمبر 2020، أعيد سبعين ألف طالب لجوء على الأقل معظمهم من أمريكا الوسطى إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج، ما تسبب في أزمة إنسانية على هذا الجانب من الحدود تفاقمت بسبب الوباء، حسب مجلس الهجرة الأمريكي.