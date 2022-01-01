البابا تواضروس يستقبل بطريرك السريان الأرثوذكس.. اليوم

يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بالمقر البابوي بالإسكندرية، مار أغناطيوس الثاني بطريرك السريان الأرثوذكس، خلال زيارته إلى القاهرة والتى تستمر لمده 4 أيام.

وكان قد أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، لاستقبال قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، لدى وصوله إلى مطار القاهرة، في مستهل زيارته الرعوية لأبناء الكنيسة السريانية في مصر.

وفي السياق ذاته، يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم أولى قداسات العام الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

يشارك قداسة البابا في الصلاة كل من الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، و نيافة الأنبا إيلاريون أسقف غرب، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف وسط، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي، والآباء الكهنة بالكاتدرائية المرقسية.

واقتصر الحضور لصلوات رأس السنة الميلادية الجديدة وأولى قداسات العام الجديد فى الكاتدرائية المرقسية على الحجز المسبق فقط، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.