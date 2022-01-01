السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 395 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر
الجزائر

سجلت الجزائر 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، فيما تماثل 230 مريضا للشفاء.


وذكرت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 218 ألفا و432 حالة؛ من بينها 390 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 150 ألفا و84 شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و276 حالة، فيما يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة، منوهة إلى أن 16 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 18 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 14 ولاية 10 حالات فما فوق.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، السبت الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

التزام وزارة جديدة العناية المركزة فيروس كورونا كورونا الصحة الجزائرية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الحالات المصابة حالات وزارة الصحة الجزائرية الصحة الجزائري السلطات الجزائرية الاحترازية الجزائري قواعد الحجر الصحي ضرورة الالتزام لحجر الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

البابا فرنسيس يحضر صلوات نهاية العام دون رئاستها

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

بريطانيا: تحذير من السفر داخل البلاد مع ازدياد إصابات «أوميكرون»

المكسيك: 143 وفاة جديدة بكوورنا

الحذاء الذهبي 2021-2022.. جدول ترتيب هدافى الدوريات الأوروبية الكبرى

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال