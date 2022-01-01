الجزائر: 395 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، فيما تماثل 230 مريضا للشفاء.



وذكرت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 218 ألفا و432 حالة؛ من بينها 390 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 150 ألفا و84 شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و276 حالة، فيما يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة، منوهة إلى أن 16 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 18 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 14 ولاية 10 حالات فما فوق.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، السبت الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.