الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: أكثر من 58 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 58 ألفا و950 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ مليونين و991 ألفا و107 أشخاص، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليون و557 ألفا و876 شخصا حتى اليوم، وأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 22 مليون و931 ألفا و922 شخصا حتى اليوم.


ولفت البيان إلى أن 5230 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن 7260 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الساعات الـ24 الماضية.


يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

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