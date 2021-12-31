الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدًا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غداً السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرار بغلق المدارس مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واليوم الجمعة، شهدت مدن وقرى مركز "بيلا، الحامول، الرياض، مطوبس، سيدي سالم، قلين، البرلس، كفر الشيخ، دسوق، فوه، مصيف بلطيم، سيدي غازي"، بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتواصل غرفة العمليات في مجلس مدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم الجمعة، عملها على مدار الساعة لمتابعة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية والتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها بأسرع وقت، تحسباً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام الثلاثة، التي بدأت أمس

الطقس كفر الشيخ مدارس تعطيل طلاب

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