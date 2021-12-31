السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسي الليبي: يجب إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ‎(فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

أعلن مجلس ‏الرئاسي الليبي، اليوم، أنه يجب إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، اليوم، إن المراحل الانتقالية تنتهي بوصول برلمان منتخب ورئيس منتخب.

وأضافت وهيبة في إيجاز سنوي، أنه بوصول البرلمان والرئيس للسلطة تنتهي المراحل الانتقالية لتتحقق وحدة البلاد الكاملة ويبدأ الإعمار.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك عمل حقيقي وسريع من السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية بإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات.

وأوضحت أن إصلاح مكامن الخلل يقود لإقرار موعد جديد للانتخابات بشكل توافقي يضمن إجراء انتخابات متكاملة حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة تنتهي هذه

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي عمل على تأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا واتخذ مجموعة من القرارات التنفيذية واللوائح التنيظمية.

وأفادت أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات لرغبته في تسليم مؤسسة جاهزة متكاملة لأول رئيس منتخب متى ماحدثت الانتخابات.

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