عضو بـ«كُتاب مصر»: عدد المصوتين في انتخابات الجمعية العمومية 371 صوتًا

انتهت قبل قليل، فترة التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الاستثنائية بالنقابة العامة لكتَّاب مصر؛ حيث بلغ عدد الأصوات 371 صوتًا؛ بحسب الكاتبة سمية عبدالمنعم، عضو اتحاد كتَّاب مصر.

وكشفت سمية عبدالمنعم، لـ"الدستور"، أن هناك عددًا ليس بقليل من أعضاء اتحاد كتَّاب مصر، لم يستطيعوا التصويت اليوم، لعدم وجود أسمائهم في كشوف المصوتين نظرًا لتجديدهم العضوية في شهر فبراير الماضي.

وانتهت قبل قليل، عمليات الاقتراع الخاص بانتخابات الجمعية العمومية الاستثنائية بالنقابة العامة لاتحاد كتَّاب مصر في الزمالك، وفي الوقت نفسه، بدأت عملية فرز الأصوات، على أن يتم إعلان النتيجة مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف المستشار ألهم محمود.

كما تم نقل صناديق الاقتراع، من الصوان المقام بمقر الاتحاد إلى المسرح تحت مراقبة الداخلية و٦ من الأعضاء غير المرشحين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدأ التسجيل للراغبين في التصويت من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على أن تجري عمليات الفرز عقب انتهاء تصويت الناخبين ليتم إعلان النتائج بنهاية اليوم.