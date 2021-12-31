بتوجيهات رئاسية.. «الرى»: تنفيذ مشروعات بقيمة 16 مليار جنيه فى 2021

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعداد برامج عمل ورؤية محددة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ إنجازات ومشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 16 مليار جنيه خلال عام 2021، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة الري، وإدارة الموارد المائية لم تحدث منذ عهد محمد علي.

وأضاف «عبد العاطي»، في بيان رسمى لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، أن مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعًا، الأمر الذي انعكس على تحقيق أقل معدل شكاوي المياه منذ 40 عامًا، متابعًا أنه وفي إطار المشروع القومي لتأهيل الترع، فقد تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3779 كم على مستوى محافظات الجمهورية، وجارِ تأهيل ترع بطول 4187 كم، وجار طرح أعمال بطول 2700 كم ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع 10666 كيلو متر.

كما تمت صيانة وتطهير 62 ألف كم من الترع ومخرات السيول على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الحالى، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 38 كيلومتر حتى تاريخه، وجارِ العمل في باقي الأطوال.

كما تم التحول لنظم لرى الحديث فى زمام 800 ألف فدان، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي، واستخدام نظم الري الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة.

كما تم عقد العشرات من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والبنك الزراعي، بحضور المزارعين والجمعيات الزراعية، بهدف نشر فكر التحول من الرى بالغمر إلى الري الحديث، كما بدأ التوسع فى استخدام تطبيقات الري الذكي، مثل مقياس الرطوبة، والذي يمكن المزارعين من تحديد الموعد المناسب لبدء أو إنهاء عملية الري الأمر الذي ينعكس على ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية.