الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

المخرجة ياسمين أحمد كامل عن «حلم حياتي»: «دور خديجة مهم جدًا في الدراما»

مايان
مايان

تصدرت حكاية «حلم حياتي» من الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» اهتمام مشاهديها منذ انطلاق أولى حلقاته يوم السبت الماضي، وتفاعل قطاع عريض من متابعيه مع أحداثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أشادوا بقصة حكاية «حلم حياتي» التي تتناول أحلام ذوي الهمم وطموحهم، على شاشة قناة Dmc.

وقالت المخرجة ياسمين أحمد كامل، إن حكاية «حلم حياتي» هامة جدًا، خاصًة إنها للمرة الأولى التي يعرض مسلسل كهذا ويتحدث عن مرضي التوحد، وقوانين التنمر داخل مصر والوطن العربي.

وتابعت ياسمين أحمد كامل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «دور خديجة مهم جدًا في الدراما المصرية والعربية، دور أول مرة يتعمل، والموضوع كان صعب جدًا لأنه عشان نعمله خد مننا 3 شهور بحث عشان نعرف يعني إيه توحد، وإيه الأعراض الخاصة به وإزاي الشخصية بتعاني منه، ونعرف نوصل للناس الرسالة صح».

وعن كواليس العمل، قالت: «إحنا بقالنا 4 أسابيع بنصور ولسه بنصور وشغالين، ولكن الكواليس كلها ود وتعاون ومبسوطين كلنا سوا رغم التعب والوقت الكبير اللي بنقعد نصوّر فيه».

حكاية حلم حياتي

وتعد حكاية «حلم حياتي» من أول الأعمال التي تتمركز مادتها الدرامية على مرض التوحد ومناقشة طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذى يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة في وضع القوانين التي تحد من التنمر على ذوي الإعاقات ومرضى التوحد.

ودارت أحداث مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، حول فتاة مصابة بالتوحد تجسد دورها الفنانة مايان السيد، تحلم بالتمثل، وتحاول تحقيق حلمها وتخطي كل العقبات التي تواجهها في ذلك، حيث تهدف الحكاية إلى منح الحياة لأحلام ذوي القدرات الخاصة.

وحكاية "حلم حياتي" من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والحكاية من بطولة مايان السيد ومنة عرفة ويوسف عثمان وإيفا، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود.

حكاية حلم حياتي مسلسل الا انا حلم حياتي المخرجة ياسمين أحمد كامل ياسمين أحمد كامل

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