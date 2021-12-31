«حماة الوطن» يعلن فرص عمل وتأهيل لشباب منطقة العكرشة

أعلن مصنع مصر للمسبوكات، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، أحد كوادر حزب حماة الوطن، ومجموعة من مصنعي العكرشة عن توفير فرص عمل وتأهيل، عقب مجهودات موسعة لحزب حماة الوطن بشأن التلوث بمنطقة العكرشة، وطلب الإحاطة الذي قدمته النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، لكونها منطقة خطرة وغير أدمية.

وجاء تحرك الحزب تجاه منطقة العكرشة نتيجة التلوث الزائد بها، وافتقارها لمقومات المناطق الصناعية من بنية تحتية وخدمية مثل الصرف الصحي والصناعي ومياة نظيفة، والاشتراطات البيئية المطلوب.

وأكد كل من مصنع مصر للمسبوكات ومجموعة المصنعين بمنطقة العكرشة الصناعية على اتخاذهم عدة قرارات بالتعاون مع حزب حماة الوطن، بشأن توظيف 1000 عامل من أبناء محافظات مصر الأكثر فقراً «محافظات حياة كريمة»، بمصانعهم على مدار عام 2022.

وتعهد المصنعون، بمحو أمية 500 مواطن من أبناء منطقة العكرشة في 2022، وتدريب وتأهيل 1000 عامل ليكون صاحب حرفة على مدار 2022 من كل المحافظات، بالإضافة لتركيب 50 "طبة" غطاء صرف صحي على مدار العام الجديد بدلًا مما تمت سرقتها.

ويأتي هذا في إطار توحيد جهود التنمية الشاملة من أجل سد الفجوات التنموية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وانطلاقاً من دور الحزب بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري عبر فرص عمل لائقة.

وفي ذات السياق، احتفلت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية باليوم العالمي لذوي الهمم، من خلال فعالية أقامتها تحت عنوان "قادرون باختلاف"، بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وفي إطار اهتمام الحزب بدعم ذوي الهمم.

وأقيمت الاحتفالية برعاية اللواء طارق عبد الباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، والأستاذ محمد مجاهد، أمين أمانة الحزب بالإسكندرية، والأستاذ محمود عسكر أمين التنظيم بالمحافظة، وبإشراف الأستاذة رانيا الشيمي، أمين أمانة المرأة بالمحافظة، والأستاذ محمد الحلو، رئيس قطاع الأمانات النوعية بالمحافظة، والأستاذ هيثم درويش أمين الشباب بالمحافظة.