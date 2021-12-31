الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام قافلة «الاستراتيجية والأمن القومى» بقصر ثقافة تحيا مصر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى برئاسة الفنان جلال عثمان، قافلة ثقافية بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات تحت عنوان "الاستراتيجية والأمن القومي".

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وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات التثقيفية، حيث تحدثت الدكتورة صفاء علم الدين، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة ٦ أكتوبر عن "القوة الناعمة ودورها فى الأمن القومي" وعرفتها بأنها القدرة على الجذب والإقناع دون الإكراه، كما أشارت إلى بعض الأساليب الصحيحة فى تربية الأبناء فهناك وقت للتربية، وآخر للتأديب مع ضرورة مراقبة الطفل لمعرفة مواهبه وفتح الطريق أمام الجيل الجديد لمعرفة ما يريد، أعقبتها محاضرة للواء رفعت الضرغامي، مساعد وزير الداخلية لشئون القضاء العسكرى الأسبق، واللواء محمد هارون، مستشار محافظة الغربية الأسبق عن "الأمن الغذائي وأثره على الأمن القومي".

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وأوضح "الضرغامي" أن دور الشرطة كبير جدًا فى الحفاظ على الأمن القومي، والذي عرفه بأنه شعور جميع أفراد المجتمع بالأمن، والأمان، وأضاف أن الشرطة هى الوحيدة المنوطة باستخدام القوة العادلة ومنوط بها حفظ النظام العام، والآداب العامة، ثم تحدث اللواء محمد هارون عن الأمن الغذائي وعرفه بأنه توفير السلع الغذائية فى جميع الأوقات وبجودة عالية وبسعر مناسب.

وأضاف الدكتور أشرف الرزيقي، محاضر ومدرب بالأكاديمية العربية للدراسات المتطورة، أن القافلة الثقافية والتى كانت لسيدات وأبناء الأسمرات كانت لها جهودها المثمرة ومنها زيادة الوعي بالعديد من الموضوعات الهامة كالأمن القومي والمائي والغذائي والإرهاب وكيفية مواجهته، والقوى الناعمة وأثرها فى الأمن القومي، مؤكدا على أن المرأة المصرية لها دورها الهام فى التنمية، وقد أشاد الحضور من سيدات وأبناء الأسمرات بالقافلة.

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أعقب ذلك تكريم الهيئة للمحاضرين، كما أقيم على هامش فقرات القافلة معرض فنى، إلى جانب العديد من الفقرات الفنية والثقافية، والتى قدمها مواهب قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات للحضور ومنها إلقاء شعر لطه خالد، ويوسف عبد الله، ومختار السيد تدريب أحمد خليفى، وعزف وغناء على الطبلة لأغنية يا رسول الله  تدريب الفنان محمد الوريث، مع تمثيل محاكاة لأوبريت الليلة الكبيرة مع  مسرح عرائس الأطفال، واسكتشات تمثيلية لأضرار التدخين.

قصر ثقافة تحيا مصر الأسمرات عروض فنيه لفرق قصور الثقافة ايناس عبد الدايم وزيرة الثاقفة فرع ثقافة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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