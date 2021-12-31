صاحب أغنية «الغزالة رايقة» يتحدث لـ«الدستور»

تصدر محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة» محركات البحث الإلكتروني منذ طرح أغنيته على الساحة الفنية، وتداولها روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي السياق، قال محمد أسامة لـ«الدستور»: «روحت عملت أوديشن في مسلسل الفنانة يسرا الجديد، الذي يحمل اسم أحلام سعيدة، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وفي انتظار الرد للتأكيد على تواجدي ضمن طاقم العمل».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «العدل جروب»، أعلنت تعاقدها مع المخرج عمرو عرفة والمؤلفة هالة خليل على مسلسل «أحلام سعيدة» للنجمة يسرا، والمسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 بطولة نسائية تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مشوقة.

يشارك يسرا البطولة غادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نورالدين، والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لعمرو عرفة.

«الغزالة رايقة»

طرح المنتج حمدي بدر أغنية "الغزالة رايقة" للفنان كريم محمود عبدالعزيز لفيلم «من أجل زيكو» من كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

فيلم «من أجل زيكو» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.