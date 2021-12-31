محافظ القاهرة يتفقد الشوارع ويتابع تصريف الأمطار

يتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حاليا، أحياء المنطقة الشمالية وكورنيش النيل بروض الفرج، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيسا شركتي المياه والصرف الصحي ورئيس هيئة النظافة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة.

محافظ القاهرة خلال جولته

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

محافظ القاهرة خلال جولته

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أحياء المنطقة الشرقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس شركة الصرف الصحي.

ووجه محافظ القاهرة بفتح جميع بالوعات الأمطار ونشر شفاطات المياه بجميع مطالع ومنازل الكبارى والاستجابة لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات المياه وإزالتها على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص الرقم الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها.

ويتواجد اللواء خالد عبد العال ميدانيا لتفقد جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وأحياء القاهرة وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

محافظ القاهرة خلال جولته

وناشد محافظ القاهرة المواطنين عدم النزول إلا للضرورة لتتمكن الأجهزة التنفيذية من مباشرة أعمالها فى رفع تراكمات المياه.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتي المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع الأمطار طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد عبدالعال على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

محافظ القاهرة خلال جولته

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوي بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.