جهود «حماية المنافسة» للتعاون مع «الكوميسا» والدول الإفريقية 2021

حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، على التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، تنفيذًا لأحد محاور استراتيجية عمل الجهاز فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الأخرى ومن بينها أجهزة المنافسة النظيرة.

واستمر الجهاز خلال الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2021 في القيام بفحص ودراسة الإخطارات بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، والتي بلغ عددها 18 إخطارا في قطاعات الأغذية والرعاية الصحية وخدمات النقل والخدمات السياحية والأمن والحراسة والاتصالات وصناعة الأثاث والبترول والطاقة وخدمات التأمين.

وفي 23 نوفمبر 2021، أدى الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليمين القانونية مفوضًا بمفوضية تنظيم المنافسة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس قمة الكوميسا، والقاضية لومبي تشييساكوندا، رئيس القضاة بمحكمة عدل الكوميسا.

الاتفاقات الأفقية العابرة للحدود

جاء ذلك ضمن فعاليات استضافة مصر للقمة الـ21 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستلام الرئيس السيسي رئاسة الكوميسا، وتم إعداد ورقة حول «الاتفاقات الأفقية العابرة للحدود» وإرسالها للمسؤولين عن مجموعة العمل الناشئة الخاصة «بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود»، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 10 فبراير 2021، كما تم إعداد وتقديم ورقة بحثية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDحول "مفهوم المنافسة المحتملة" ضمن فعاليات أسبوع المنافسة السنوي المزمع عقده في شهر يونيو 2021.

وفي 4 مارس 2021، بادر الجهاز بالتواصل وطلب عقد اجتماع مع المسؤولين بالبنك الإفريقي للتنمية للتباحث في دعم أجهزة المنافسة في المنطقة الإفريقية ككل، وتم إعداد مقترح تعاون من قبل الجهاز وفقًا لما تم الاتفاق عليه وإرساله، وفي 10 مارس 2021، بادر الجهاز بالتواصل مع مسؤولين بلجنه التجارة الفيدرالية FTC بهدف إعداد برنامج تدريبي حول «الاندماجات والاستحواذات» للعاملين الفنيين بأجهزة المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليتم استضافته من خلال مركز المركز الإقليمي الدولي لتدريب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والذي أصبحت مصر مقرًّا له.

ورشة عمل

وشارك 5 من الباحثين القانونيين بالجهاز ورشة عمل انقسمت إلى ثلاث محاضرات «20 مايو، 25 مايو، 3 يونيو 2021» عبر الإنترنت المشتركة بين مجموعة البنك الدولي ووزارة العدل الأمريكية "حول سياسة المنافسة" للعاملين بأجهزة المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي إطار ورشة العمل المذكورة، شارك الدكتور محمود ممتاز كمتحدث بالمحاضرة الثالثة بجلسة ناقش خلالها التجربة الخاصة بجهاز حماية المنافسة المصري فيما يتعلق بقضايا المنافسة.

وفي 7 يونيو استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، في إطار تعزيز العمل الأفريقي المشترك والجهود الجارية بشأن تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.

وفي 15 يونيو قام الجهاز بالاجتماع مع رئيس المنتدى الإفريقي للمنافسة لمناقشة سبل التعاون مع ممثلين الأجهزة النظيرة المشاركة في المنتدى، ووفي 22 يونيو 2021، قام الجهاز بالمشاركة بالمؤتمر الرقمي حول قانون المنافسة لإفريقيا 2021، وفي الفترة من 20 إلى 21 من يوليو، تمت مشاركة الجهاز في ورشة عمل تدريبية افتراضية لموظفي تحقيقات الكوميسا.

التعاون بين الأجهزة التنظيمية

في 18 يونيو 2021، تلقى رئيس مجلس الإدارة دعوة من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لإلقاء كلمة حول "التعاون بين الأجهزة التنظيمية" ، أما في 15 أغسطس 2021، استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باباتوندي ايروكيرا – الرئيس التنفيذي للمفوضية الفيدرالية لحماية المنافسة والمستهلك بدولة نيجيريا.

وفي يوليو التقى رئيس مجلس الإدارة بتيريسا موريرا، رئيس فرع سياسات حماية المنافسة والمستهلك بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وتم التباحث حول وضع استراتيجية لتفعيل دور المركز الإقليمي الخاص بالتدريب على قوانين وسياسات المنافسة؛ والذي تم افتتاحه بمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقاهرة في نوفمبر 2018، وتوسيع نطاقه ليصبح "مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على المنافسة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا" بدلًا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف تشميل الدول الإفريقية كافة، وتعظيم الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية التي سيتم توفيرها من خلال المركز.

وفي 11 أكتوبر 2021، استقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفدًا من مفوضية المنافسة لشرق وجنوب إفريقيا وعلى رأسها: الدكتور ويلارد مويمبا، الرئيس بالإنابة والرئيس التنفيذي للجنة المنافسة بالكوميسا وستيلا أونيانشا، مديرة الإنفاذ والإعفاءات في لجنة المنافسة بالكوميسا والدكتورة هند مصطفى، مسئول قانوني أول لهيئة المنافسة بالكوميسا وميتي ديساسا، مسجلة لجنة المنافسة بالكوميسا.

الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الإفريقية

وفي 20 أكتوبر 2021، عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل تحت عنون «الاقتصاد الرقمي والمنافسة في المنطقة الإفريقية»، شارك فيها رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة لعدد من دول القارة الإفريقية.

وفي نوفمبر 2021، نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل حول "تحليل عمليات الاندماج والاستحواذ" وذلك من خلال مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية، وذلك بمشاركة ممثلي أجهزة المنافسة بالعديد من الدول العربية وخبراء المنافسة حول العالم.

وفي الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، شارك الجهاز بالاجتماع الثاني الخاص بلجنة سياسات المنافسة التابعة لاتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية.