الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار منزل قديم من الطوب اللبن فى مركز أبوقرقاص

انهيار منزل
انهيار منزل

شهدت مدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، انهيار منزل قديم مشيد بالطوب اللبن غير مأهول بالسكان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانهيار جزئي بعقار قديم غير مأهول بالسكان، وانتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وتبين أنه غير مأهول بالسكان، فتم فصل الكهرباء والمياه عن المنزل، وتبين انهيار جزئي بالمنزل المكون من دورين، ومبني من الطوب اللبن، وتم عمل كردون على المبنى حفاظا على أرواح المارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة المنيا الحماية المدنية فصل الكهرباء النيابة العامة عمليات النجدة أضرار بشرية مركز ابو قرقاص مأهول بالسكان

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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