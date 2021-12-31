الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غيوم وأمطار خفيفة ونشاط رياح بالوادى الجديد (صور)

صورة من الغيوم
صورة من الغيوم

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على مركز الفرافرة وغيوم في باقي مراكز المحافظة، حيث تظهر السحب الكثيفة والمتوسطة صفراء اللون مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف في سماء مركزي الخارجة والداخلة.

كما تعرض منذ الصباح مركز الفرافرة لسقوط أمطار خفيفة في بداية اليوم، وانخفاضها بشكل ملحوظ في آخره.

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فيما أعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

وشهدت منطقة شرق العوينات جوا ربيعيا مشمسا بعكس باقي مراكز المحافظة والتي تشهد غيوما وأمطارا خفيفة وحالة عدم استقرار في الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة أن بعض محافظات مصر قد تشهد ذروة حالة عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة.

وشهدت معظم أنحاء البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة نتيجة لتكون منخفض جوي على سطح البحر المتوسط؛ وخلال الساعات القادمة تزداد فرص سقوط الأمطار وتزداد حدتها أيضًا.

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الوادي الجديد سقوط امطار خفيفه مركز الفرافرة غيوم في باقي مراكز المحافظة تظهر السحب الكثيفه والمتوسطة نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة كافة الاستعدادات اللازمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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