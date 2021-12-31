«الداخلية» تحبط 10 محاولات هجرة غير شرعية و7 قضايا تهريب بضائع

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت جهودها خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (42) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2048) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (238) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (10) قضايًا.