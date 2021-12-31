جامعة سوهاج تنظم يوم «التميز العلمي» في قطاعي الزراعة والطب البيطري

نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، يوم التميز العلمي والنشر الدولي في قطاع الزراعة والطب البيطري، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بالمقر الجديد للجامعة.

شارك في يوم التميز؛ الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد كلية الزراعة، والدكتور بهاء الدين عبداللاه القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليتين.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعى دائما لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب، مضيفًا أن الفعاليات الخاصة باليوم تضمنت توضيح أهمية النشر الدولي للباحث والجامعة المنتمي لها، وآليات النشر الدولي في الدوريات العلمية، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجه الباحثين في النشر الدولي، كما تم أيضاً التعريف بمجلة سوهاج للعلوم الزراعية وكيفية النشر بها.

وأشار الدكتور حسان النعماني، إلى أن الجامعة تهتم اهتماماََ بالغاََ بالبحث العلمي وتدعم الباحثين، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة وتوجيهاتها للارتقاء بأداء منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا عامة، والارتقاء بمستوى النشر العلمي الدولي بصفة خاصة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحفيظ، أن العلوم الزراعية هي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، والتي تعد الهدف الأساسي للدولة في سعيها لتحقيق الرخاء في شتى المجالات، مشيراً إلى أن إنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع هي أهم أهداف البحث العلمي بشكل عام.

من جانبه، قال الدكتور بهاء الدين عبداللاه، إن فعاليات يوم التميز العلمي تهدف لتشجيع التميز ودعم المتميزين علي كافة المستويات، موضحًا أن مجال العلوم البيطرية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بموارد الدولة وطبيعة الحياة في معظم أرجاء الوادي، لذا فإن الدولة والجامعات المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالبحوث المرتبطة بالمشاكل المجتمعية وتسعى لربطها بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة.