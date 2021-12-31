أكاديمية الشرطة تستقبل أعضاء برلمان «الطلائع والشباب» من 18 محافظة

نظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش استقبلت خلاله أعضاء برنامج برلمان "الطلائع والشباب" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ، والذى يضم عدد (187) شاب و(94) فتاة يمثلون (18) محافظة هى (الإسكندرية – البحرالأحمر – القليوبية – دمياط - أسوان – كفر الشيخ – سوهاج – الوادى الجديد – الأقصر – المنيا –مطروح – البحيرة – بورسعيد – أسيوط – قنا – الدقهلية – جنوب سيناء – شمال سيناء.

لإطلاعهم على الدور الذي تقوم به أكاديمية الشرطة فى إعداد طلابها وذلك فى إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج "الطلائع والشباب" وأقرانهم من طلبة كلية الشرطة باعتبارهم قوة واحدة فى بناء الوطن وتعزيز قدراته.

وكان فى استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة ، حيث نُقلت لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية ، تتمثل أبرزها فى توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن فضلاً عن التعريف بدور الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة .

تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية)،كما تم إستعراض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التى يتلقاها طلاب كلية الشرطة ، فضلاً عن مشاهدة بعض العروض التدريبية التى أظهرت مدى الكفاءة التدريبية التى يتمتع بها الطلبة.