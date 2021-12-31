الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عشية العام الجديد: اليونان تغلق المتاجر في السادسة مساءً

اليونان
اليونان

ذكر تقرير إخباري أنه سيكون لدى المستهلكين اليونانيين الذين يسعون لشراء هدايا العام الجديد، في اللحظة الأخيرة، فرصة حتى السادسة مساء، للتوجه إلى المتاجر، اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "كاتيميرني" اليونانية، أن ساعات فتح معظم المتاجر، عشية العام الجديد، ستستمر من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، غير أن المتاجر الكبرى ستكون مفتوحة حتى الثامنة مساء.

وسيتم إغلاق البنوك قبل موعدها المعتادة بساعة واحدة، في الساعة الواحدة ظهرًا، وسيتم إغلاق جميع المتاجر والشركات غدًا وبعد غد.

من جهة أخرى، ذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، سجلت رقمًا قياسيًا رابعًا، خلال عدة أيام، حيث بلغ  35 ألفًا و580، بارتفاع من 28 ألفًا و828، في اليوم السابق.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة أمس الخميس إلى 72، وهو نفس الرقم، المسجل أمس الأول الأربعاء، مما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد، بسبب كورونا إلى 20 ألفًا و708 حالات.

المستهلكين اليونانيين المتاجر الكبرى البنوك اليونان كورونا

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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