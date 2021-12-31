تشريح جثة شاب قتله والده بالطالبية وادّعى انتحاره

تجري الجهات المختصة تحقيقات في واقعة قتل أب لابنه بمنطقة الطالبية، وطالبت النيابة، اليوم الجمعة، بتشريح جثة القتيل الشاب وسحب عينة من جسده لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وطلب تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.

وكشف مصدر أمني تفاصيل واقعة مقتل شاب على يد والده بالطالبية، بأن المتهم نشبت بينه وبين نجله المجني عليه مشادة كلامية بسبب إدمانه للمخدرات تطورت إلى مشاجرة بينهما استل الأب سلاحا أبيض سكين لتهديده وأسفر ذلك عن إصابة نجله بطعنة نافذة عن طريق الخطأ، وحاول نقله للمستشفى لإنقاذه إلا أنه توفي في الحال.

وأضاف المصدر أن المتهم ادعى انتحار ابنه بسبب إدمانه للمخدرات للهروب من المساءلة القانونية، ولكن تمكنت قوات المباحث من كشف الحقيقة وضبط المتهم.