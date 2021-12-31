هل صوّرت أنغام «كل ما نقرب لبعض» في مسجد السلحدار؟

ظهرت الفنانة أنغام في برنامج «أبلة فاهيتا» على شاشة قناة "أون" وكشفت أن أول أجر تقاضته في حياتها بعد اعتمادها كمطربة في الإذاعة المصرية، قائلة: "كان 70 جنيه، ومش فاكره عملت بيه إيه".

وأكدت أنها لن تعتزل الغناء إلا بعدما تتيقن أن صوتها أصبح أقل كفاءة من الوقت الحالي، خاصة وأنها لم تشعر أنها حققت الإنجاز الفني الذي تتمناه “لسه حاسه فيه أحسن”.

أزمة كليب

"كان مسجد السلحدار مغلقا منذ عام 92 بسبب تصدعات وشروخ أحدثها الزلزال في الحوائط والجدران، وعقب الترميم تم فتح المسجد أمام المصلين في 31 ديسمبر 2005، وفي 24 أبريل 2005 وبالتحديد في صلاة العصر أخبرني أحد المصلين بأن المطربة أنغام أنغام سوف تقوم بتصوير أغنية تحت السبيل" روى إمام مسجد السلحدار، أشرف عبد الخالق محمد، في حواره لجريدة "الوفد" 2005 كواليس أزمة الفنانة أنغام بسبب تصويرها لأغنية داخل "السلحدار".

وكشف أنه باقتراب صلاة المغرب، شاهد الإضاءة والزحام وأدوات التصوير والكراسي والمعدات، وبعدها أبلغه أحد العاملين في المسجد بأن الفنانة أنغام ستصور أغنية وطنية تذاع في برنامج "البيت بيتك"، لكنه اكتشف أنها ليست وطنية، قال "في صلاة الفجر، فوجئت ببنات يدخلن المسجد وفي أيديهن سجائر وملابسهن في منتهى الخلاعة والضحكات العالية تثير الغضب والضيق، وعندما حاول المصلون إخراجهن قالوا إنهن يردن دخول دورات المياه، فاضطر المصلون للسكوت".

كتب "عبد الخالق" ما رآه في ورقة وأرسله في خطاب لوزارة الأوقاف لتحقق في الأمر، وفوجئ بأنه أنغام تصفه في "البيت بيتك" بالجهل".

صورت الفنانة أنغام الأغنية في مسجد برقوق ثم بيت السحيمي وفي سبيل وكتاب مسجد السلحدار وهو ما وصفه إمام مسجد "السلحدار" بأنه "مخالف شرعا".

أنغام تنفي

نفت الفنانة أنغام في حوارها بمجلة "المصور" أنها صورت كليب أغنية "كل ما نقرب لبعض" في "السلحدار"، وأكدت أن وزير الثقافة فاروق حسني أجرى تحقيقا وكشف الحقيقة لكن الناس لا يريدون أن ينصتوا.

خرجت الأزمة للدول العربية، وهاجم الجمهور العربي أنغام، قالت "خارج مصر كان الهجوم علىّ شديد، وصدقوا الشائعة ولم يصدقوا النفي، الإعلام لم يهتم ببراءتي".