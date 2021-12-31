بالأسماء.. لجنة الشباب الجديدة بـ«الأعلى للثقافة»

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتشكيل لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة، لمدة عامين، وجاءت اللجنة برئاسة منى علي الجندي، مقررًا، وضمت اللجنة فى عضويتها كلا من:

- أحمد محمد الصغير محمد.

- حازم علاء الدين محمد.

- حسن علي حسن علي غزال.

- حسين حسني عطية عبد البني.

- حمدي سليمان محمد عطية.

- رانيا يحيى سعد زغلول.

- رشا سعيد صبحي محمد.

- عمرو عبد الله نصر سعد قابيل.

- فتحي محمد فتحي شمس الدين.

- محمد رمضان محمد إسماعيل.

- محمد يحيى محمد عبده.

- مصطفى إبراهيم أحمد عز العرب.

- مؤمن ممدوح مرسي عبده.

- ندى سعد الدين أنور محمد.

ويتشكل المجلس الأعلى للثقافة من 24 لجنة، وأنه تمت إعادة تشكيلها وستعلن اللجان الجديدة تباعًا.

وكان الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ذكر في تصريحات صحفية، أن تشكيل اللجان يتم بطريقة منهجية ومعيارية للغاية.

وقال هشام عزمي: «إننا بصدد مراجعة شاملة لعملية النشر في المجلس الأعلى للثقافة»، مضيفًا أن «إصدارات المجلس لا تعتمد على الكم، بل الكيف، وعندما ننظر إلى القطاعات المختلفة في الوزارة سوف نجد اختلافات نوعية في عملية الإصدارات، حيث إن الهيئة العامة المصرية للكتاب الذراع الرئيسية للنشر في وزارة الثقافة تنشر في كافة المجالات وبصفة مستمرة، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة تستهدف قطاعات معينة بأسعار مخفضة هدفها الأساسي الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من القراء مع تنوع المحتوى، أما دار الكتب والوثائق القومية، فنشرها نوعي يركز على الجانب التراثي والتاريخي والجانب الخاص بالمخطوطات».