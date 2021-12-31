الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أحمد عمر هاشم خطيبًا بالجامع الأزهر اليوم.. و«طلبة» قارئًا

د. أحمد عمر هاشم
د. أحمد عمر هاشم

يؤدي الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، فيما يتلو القرآن الشيخ محمد محروس طلبة.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "اغتنام الأوقاف ومخاطر إضاعتها"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء جمعة اليوم الجامع الأزهر شعائر صلاة الجمعة

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