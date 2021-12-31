الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمنيا القمح

توك توك
توك توك

وقع صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم بين دراجتين ناريتين؛ إحداهما «توك توك» والآخر «موتوسيكل»، وذلك في ناحية كوبري أبو طبل، بالقرب من قرية كفر شلشلمون، التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، بجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وورد بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بناحية كوبري أبو طبل بدائرة مركز شرطة منيا القمح، حيث أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص، في أعمار متفاوتة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة منيا القمح لمباشرة التحقيقات، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

محافظة الشرقية وزير الداخلية حركة المرور مديرية أمن توك توك امن الشرقية مركز شرطة منيا القمح كفر شلشلمون

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