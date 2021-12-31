ليلة رأس السنة و2022.. قائمة الأكثر بحثا في «جوجل»

تصدرت ليلة رأس السنة اهتمامات المصريين، اليوم الجمعة، 31 ديسمبر 2021، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث "جوجل".

وحلت 2022 ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاءت أنغام ثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها المصريون.

ليلة رأس السنة

زينة وألوان تمزج بين الأحمر والأخضر والأبيض تكتسى بها الشوارع وتمتلئ بدمى بابا نويل الشهيرة، كلها مظاهر نشاهدها كل اثنى عشر شهرًا، إيذانا بمجئ عام جديد، يبدأ بليلة يطلق عليها ليلة رأس السنة واحدة من الاحتفالات التى يحتفل بها مختلف البلدان والشعوب على مختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم، فى واحدة من الاحتفالات القليلة التى تجمع العالم كله.

رغم أن ليلة رأس السنة هى ليلة احتفالية مليئة بالبهجة والتفاؤل بعام جديد، إلا أن المعالجة السينمائية لليلة العام الجديد لم تقتصر على الاحتفال فقط، لكن الألم والمعاناة كانا حاضران أيضا فى ظهور ليلة رأس السنة فى عيون السينما المصرية.

2022

ساعات قليلة ويهل علينا العام الجديد 2022، والكل يطمح ويطمع أن يكون عام خير على الجميع، البعض يدعو ويتمنى لنفسه أن يكون العام فاتحة خير عليه وأن يحقق فيها أمنياته، والبعض الآخر يتمنى أن يكون العام الجديد هو عام جمع لم الشمل مع من يحب، والبعض يتمنى للجميع عاما أفضل من سابقه، وهناك من يدعو لبلاده وأوطانه وللأمة.

ومع هذه الدعوات والآراء، تتنوع طريقة التعبير من خلال البوستات التى ينشرها أصحابها على حساباتهم المختلفة على منصات السوشيال ميديا، ومن ضمن عبارات ورسائل التهنئة.

أنغام

حلت المطربة أنغام ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "ON"، حيث عرض البرنامج في المقدمة أغنية مجمعة لما قدمته المطربة خلال مسيرتها الغنائية الطويلة على ألحان أغنية "جدو علي" الشهيرة.

قالت أنغام خلال الجزء الأول من حوارها إلى البرنامج، أمس الخميس، إن أمنيتها في العام الجديد أن تكون "كويسة زي السنة اللي فاتت"، مستعرضة خلال إجابتها على أسئلة "كارو" بعض بياناتها الشخصية، منها اسمها بالكامل، وهو أنغام محمد علي سليمان، كاشفةً أن لديها اسم دلع مفضل، وهو "نغومة" أو "نونو"، أما اسم الدلع غير المفضل فهو "نغنوغة"، أما يوم ميلادها فهو 19 يناير.

وكشفت المطربة، أن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما، هما الحساب والعلوم، لتختبرها "كارو"، بمعادلة حسابية ساخرة، شهدت تفاعلًا من الحضور لمساعدة أنغام في الإجابة، فيما بينت المطربة، أن أكثر أغنية كانت تحبها هي صغيرة "سوسة كف عروسة"، لتغنيها خلال الحلقة وسط تصفيق حضور الحلقة.

وأوضحت أنغام أن أول أجر تلقته كان من الإذاعة المصرية عقب اعتمادها كمطربة بشكل رسمي، كان 70 جنيهًا، كاشفةً أنها ستعتزل الغناء في حالة واحدة وهي أن صوتها "ميبقاش قوي"، وأن أكبر إنجاز موسيقي بالنسبة لها لم يأتي بعد لأنها تشعر أنه لازال هناك المزيد لتقدمه.