انتشار شرطى لتأمين احتفالات رأس السنة فى الغردقة

تشهد مدينة الغردقة اليوم الجمعة، استنفارًا أمنيًا وانتشاراً مكثفاً بجميع المناطق، وذلك لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وتوفير دوريات أمنية منتظمة وعلى فترات لتأمين مواطني المدينة والزائرين لها من مختلف الجنسيات والمحافظات، وذلك طبقاً لتعليمات وزير الداخلية برفع درجة الاستعداد الأمني واليقظة التامة.

وشددت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة القبطية الأثرية بمختلف مدن المحافظة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد من خلال وضع كاميرات مراقبة بمحيط الكنائس، وتم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش الأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى الكنائس، وتم رفع درجة الاستعداد بين جميع القوات، وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية بالغردقة، بالإضافة إلى الدوريات الأمنية المتحركة والكمائن الأمنية الخارجية.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الأحمر وباقي المحافظات من الزعفرانة شمالا وحتى منطقة حدربه جنوبًا، والتفتيش على السيارات والأفراد القادمين والمغادرين، والتأكد بشكل دوري من عمل كاميرات المراقبة.

ووضعت إدارة المرور بشارع الكنيسة بالغردقة الحواجز المرورية ومنعت تواجد أي سيارات بالقرب من محيط الكنائس.