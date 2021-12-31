الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نوة رأس السنة».. أمطار غزيرة على الإسكندرية

نزح مياه الأمطار
نزح مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة، بالتزامن مع نوة رأس السنة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، والاحياء للتعامل مع تداعيات النوة الحالية، ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها لشفط ونزح مياه الامطار لعدم تراكمها في الطرق والشوارع.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لشنايش الامطار ورفع أي أتربة أومخلفات من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد الشنايش.

ونوه اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بأنه تم نشر السيارات والمعدات  استعداد للأمطار، لافتًا إلى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها في العديد من المناطق بالمحافظة، وتطهير المنطقة بعد الأمطار لرفع العبء عن الشنايش.

وأوضح أنه يتم شفط المياه بمناطق زيزينيا، والطريق الصحراوي، وكارفور، والكيلو 21، وابيس، كما تم الانتهاء من نزح تراكمات المياه بالكثير من تلك الأماكن.

أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية
IMG-20211231-WA0002
IMG-20211231-WA0002
محافظة الاسكندرية نوة رأس السنة الأرصاد الجوية امطار غزيرة الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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