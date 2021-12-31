الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تصل زروتها أواخر يناير المقبل

فاوتشي
فاوتشي

رجح مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، بلوغ إصابات متغير "أوميكرون" ذروتها في البلاد، حتى نهاية يناير المقبل.

وقال في مقابلة لقناة "سي بي أن سي": "أعتقد، بالنظر إلى حجم بلدنا وحالة التطعيم غير المتجانسة، أن هذه العملية من المحتمل أن تستغرق أكثر من أسبوعين، وعلى الأرجح بحلول نهاية يناير عام 2022".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تسارع النمو في عدد حالات الإصابة بـكوفيد في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط عدد الأمراض خلال أسبوع 280 ألفًا، وفي الأسبوع الذي سبقه 150 ألفًا".

وتابع: "وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتم تطعيم 61.9% من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل ضد فيروس كورونا".

وفقًا لبوابة "وولرد ميتر": "تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة وعدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بالمرض".

وأضافت: "في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 54.7 مليون حالة، وكذلك تم تسجيل أكثر من 844 ألف حالة وفاة، وتعافى أكثر من 41 مليون شخص".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

الولايات المتحدة المقبل قبل ألم المتحدة الولايات المتحد إصابات أوميكرون يناير المقبل فاوتشي إصابات ولايات الولايات لولايات المتحدة أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

القوات الجوية الأمريكية أجرت عملية استطلاع ثانية فوق شرق أوكرانيا

إرتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الجمعة 31-12-2021

فيلم العدوان الثلاثى يكشف وثائق سرية تُعرض لأول مرة

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

فاوتشى: إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تصل زروتها أواخر يناير المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»