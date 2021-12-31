كيف تضر اللحوم الحمراء القلب؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن محبي اللحوم الحمراء عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال سلسلة من الأحداث التي تحدث في القناة الهضمية، فقد ربطت العديد من الدراسات على مر السنين الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون بموقع "webmd" الطبي، أن بكتيريا الأمعاء ، أكثر وفرة في من يتناولون اللحوم الحمراء، حيث تعتبر المفتاح في تحويل عنصر غذائي يسمى "كارنيتين" إلي عدو فهي مادة كيميائية تعرف باسم TMAO، والتي تساعد على تعزيز تجلط الدم وانسداد الشرايين.

وأشار الباحثون على وجه الخصوص إلى حمية البحر الأبيض المتوسط التقليدية، والتي ثبت في التجارب السريرية أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فهذا النظام الغذائي يحتوي على نسبة عالية من الأسماك، الفواكه والخضروات والبقول وزيت الزيتون والمكسرات.

وبدأت الأبحاث في السنوات الأخيرة في الكشف عن مدى أهمية ميكروبات الأمعاء - ليس فقط في الهضم، ولكن في دفاعات الجهاز المناعي ، ووظائف المخ وصحة الجهاز القلبي الوعائي.

اللحوم الحمراء تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

وأكد الباحثونن من خلال النتائج التي تواصلوا إليها، أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنة بمن يأكلون القليل من اللحوم الحمراء.

كما يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من نسبة الكوليسترول الضار الذي يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإنسداد الشرايين.

وأضاف الأطباء بأكاديمية التغذية البريطانية، إنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن بكتريا الأمعاء ودورها في جسم الأنسان وليس المعدة فقط، فوفقًا لنتائج الباحثون، فأصبحت خطر يهدد القلب والأجهزة الحساسة بالجسم.

وتعتمد النتائج على التركيز في مادة"TMAO " والتي يتم إنتاجها عندما تكسر بكتيريا الأمعاء الكارنيتين، وهو عنصر غذائي وفير بشكل خاص في اللحوم الحمراء.

وأظهر الباحثون بالفعل أن TMAO يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي دراسة أجريت عام 2019، وجدوا أن إضافة اللحوم الحمراء إلى وجبات الأشخاص الأصحاء لفترة قصيرة يزيد من مستويات TMAO في الدم.