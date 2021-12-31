الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تضر اللحوم الحمراء القلب؟

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

توصلت دراسة جديدة إلى أن محبي اللحوم الحمراء عرضة  لمخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال سلسلة من الأحداث التي تحدث في القناة الهضمية، فقد ربطت العديد من الدراسات على مر السنين الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

ووجد الباحثون بموقع "webmd" الطبي، أن بكتيريا الأمعاء ، أكثر وفرة في من يتناولون اللحوم الحمراء، حيث تعتبر المفتاح في تحويل عنصر غذائي يسمى "كارنيتين" إلي عدو فهي مادة كيميائية تعرف باسم TMAO، والتي تساعد على تعزيز تجلط الدم وانسداد الشرايين.

 

وأشار الباحثون على وجه الخصوص إلى حمية البحر الأبيض المتوسط التقليدية، والتي ثبت في التجارب السريرية أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فهذا النظام الغذائي يحتوي على نسبة عالية من الأسماك، الفواكه والخضروات والبقول وزيت الزيتون والمكسرات.

 

وبدأت الأبحاث في السنوات الأخيرة في الكشف عن مدى أهمية ميكروبات الأمعاء - ليس فقط في الهضم، ولكن في دفاعات الجهاز المناعي ، ووظائف المخ وصحة الجهاز القلبي الوعائي.

 

اللحوم الحمراء تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

وأكد الباحثونن من خلال النتائج التي تواصلوا إليها،  أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنة بمن يأكلون القليل من اللحوم الحمراء.

 

كما يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من نسبة الكوليسترول الضار الذي يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإنسداد الشرايين.

 

وأضاف الأطباء بأكاديمية التغذية البريطانية، إنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن بكتريا الأمعاء ودورها في جسم الأنسان وليس المعدة فقط، فوفقًا لنتائج الباحثون، فأصبحت خطر يهدد القلب والأجهزة الحساسة بالجسم.

 

وتعتمد النتائج على التركيز في مادة"TMAO  " والتي يتم إنتاجها عندما تكسر بكتيريا الأمعاء الكارنيتين، وهو عنصر غذائي وفير بشكل خاص في اللحوم الحمراء.

 

وأظهر الباحثون بالفعل أن TMAO يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي دراسة أجريت عام 2019، وجدوا أن إضافة اللحوم الحمراء إلى وجبات الأشخاص الأصحاء لفترة قصيرة يزيد من مستويات TMAO في الدم. 

تجلط الدم وظائف المخ التجار أمراض القلب اللحوم الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

«مخدرات بالبرتقال».. الكويت تعلن ضبط ملايين حبوب الكبتاجون

المكسيك تسجل 153 وفاة جديدة بكورونا

وكيل أوقاف الإسكندرية: المنابر خط أحمر لا نسمح لأحد بصعودها إلا بتصريح

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول صحة إسرائيلى يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»