حماية المستهلك يصدر بياناً بشأن إحدى الإستغاثات على الفيس بوك

أعلن جهاز حماية المستهلك في بيان له قبل قليل أنه بخصوص ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى بشأن حادث انقلاب لإحدى شاحنات النقل الخاصه بسيارات ماركة "هافال H6" ، وفى ضوء مبدأ "الشفافيه" يؤكد

جهاز حماية المستهلك أنه بمجرد رصد الحادث تم مخاطبة شركة جي بي غبور اوتو وكيل سيارات هافال للإفادة عن الحادث حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية وتوضيح كافة التفاصيل و ارسال خطاب للجهاز موضحا به أرقام شاسيهات السيارات المتضررة وبياناتها كالتالي:

LGWEF4A53NH918024-

LGWEF4A57NH918303-

LGWEF4A5XNH918263-

LGWEF4A57NH917720-

LGWEF4A58NH918276-

LGWEF4A53NH917911-

ويؤكد جهاز حماية المستهلك لكافة المواطنين أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز بكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

كان قد أعلن جهاز حماية المستهلك عن ورود نحو 127083 شكوى، وتم حل 116450 شكوى بنسبة إنجاز 6. 91 %.



وتمثلت جهود الوزارة لتوحيد الجهود الرقابية على مستوي الأجهزة الرقابية بالديوان العام وجهاز حماية المستهلك لحفظ وصون وحماية حقوق المستهلك في الاتي: -



القيام بحملات رقابية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة أعمال مراقبة الأسواق وكذا ضبط المخالفات الموجودة بأسواق تلك المحافظات والمصانع الغير مرخصة .



كما تم التأكد من مدى كفاية ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات وحاجة الاستهلاك والتنسيق مع الوزارات والجهات (المعنية) في هذا المجال لسد أي نقص يوجد بالأسواق.



وأيضا مكافحة مظاهر عشوائية التجارة (الإعلانات المضللة _ السلع المهربة – مجهولة المصدر – السلع المغشوشة والمقلدة. مصانع بئر السلم الباعة الجائلين الغش في البيع عن بعد)

كما تم العمل على إعداد قاعدة للمعلومات والبيانات المتكاملة عن جميع الأنشطة والكيانات التجارية الموجودة داخل الجمهورية.



ويتم التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنهوض بدور التعاون الاستهلاكي في خدمة المستهلكين وحركة التجارة باعتباره نشاطا خدميا ولا يستهدف الربح.



التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق.



الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش في التجارة والسلع الرديئة ومكافحة الظواهر السلبية بالأسواق والقضاء على كافة صور الاستغلال والغش والتدليس.



مكافحة كافة الممارسات التجارية الضارة ( الإحتكار ــ الإغراق........) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

التصدي لكافة محاولات رفع الأسعار خاصة الرفع العشوائي غير المبرر.



كما تم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع وخاصة السلع الإستراتيجية للوقوف على ظروف إنتاجها وتسعيرها وتداولها واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها وإنسيابها.



فضلا عن التنبؤ بالأزمات المتعلقة بالسلع الضرورية للمستهلكين، وضع السيناريوهات اللازمة والبدائل المتاحة منها.