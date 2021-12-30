الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة مصر فى أوزباكستان تلتقى وزير الزراعة

سفيرة مصر ووزير الزراعة
سفيرة مصر ووزير الزراعة الأوزبكى

التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، بوزير الزراعة الأوزبكى جمشيد خوجاييف.

وتناول اللقاء آفاق التعاون مع أوزبكستان لتفعيل مذكرة التفاهم فى مجال الزراعة، والتى وقعت بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أوزبكستان فى سبتمبر 2018، والتي تشمل مشاركة الخبرات فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية، والأعلاف الحيوانية، والأدوية البيطرية، وبناء الصوب الزراعية، وإنشاء المزارع السمكية إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والأوزبكية المعنية بالزراعة والمعاهد البحثية.

وأكد الوزير الأوزبكى على اهتمام بلاده بتبادل الخبرات العملية والعلمية بين المعاهد البحثية والمؤسسات التعليمية ذات الصلة، خاصة فى مجالات استصلاح الأراضى والرى بالتنقيط، وأهمية العمل على زيادة معدل التبادل التجارى ليرقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين، وتنويع المنتجات الزراعة فى عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين.

وأثنى الوزير الأوزبكى على تميز الأدوية البيطرية ولقاحات الحيوانات التى تنتجها مصانع الأدوية المصرية، وتم الاتفاق أيضاً على النظر فى سبل جذب رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى أوزبكستان لا سيما فى المجالات المتعلقة بإنتاج الأدوية البيطرية.

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