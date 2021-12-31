بسبب أوميكرون.. إلغاء 1190 رحلة جوية من وإلى أمريكا وتأجيل 4300 آخرين

واصلت شركات الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلغاء الرحلات الرئيسية حيث يستمر تفشي متحور أوميكرون السلالة الجديدة من وباء كورونا، نتيجة إصابة عدد كبير من الموظفين مما أدى إلى أزمة في عمل شركات الطيران.

وتم إلغاء أكثر من 1190 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة وداخلها، اعتبارًا من بعد ظهر يوم الخميس، وفقًا لخدمة التتبع FlightAware . وقد تم تأخير أكثر من 4300 آخرين.

وقال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية،: "كان للارتفاع الكبير في عدد حالات أوميكرون هذا الأسبوع تأثير مباشر على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا"، مضيفاً: "نتيجة لذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية وإخطار العملاء المتأثرين مسبقًا بقدومهم إلى المطار"، وفقا لقناة CBS الأمريكية.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة الطيران جيت بلو، لرويترز إن الشركة ستخفض جدولها الزمني حتى 13 يناير بنحو 1280 رحلة بسبب مرض أفراد الطاقم.

وقالت شركة FlightWare يوم الأربعاء، إنه تم إلغاء ما مجموعه 1082 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة وداخلها. ألغت يونايتد 180 رحلة ، وألغت دلتا 137 رحلة ، وألغت جت بلو وسبيريت 106 و 76 رحلة على التوالي.

الجدير بالذكر أنه تم تأجيل 6023 رحلة إضافية ، مع حدوث أكبر الاضطرابات في المطارات ذات المحاور الدولية ، مثل دالاس فورت وورث وسياتل تاكوما ومطار دنفر الدولي.

ووفقا لتقرير القناة الأمريكية:" تعد عمليات الإلغاء المستمرة جزءًا من الصراع المستمر بين شركات الطيران التي تعاني من نقص الموظفين والمستهلكين الذين يعتمدون على السفر الجوي في موسم العطلات.

وقد أحصيت أكثر من 3.7 ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة، أي ما يعادل 1045000 إصابة في اليوم.

وهذا المجموع أعلى بكثير من المستوى القياسي المسجّل قبل الموجة الحالية بين 23 و29 أبريل 2021 مع 817 ألف حالة يومية.