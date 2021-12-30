اعتمادات بالمليارات.. حصاد نشاط وزارة التخطيط خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أبرز اللقاءات التي عقدت لعام 2021، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي، حيث شهد عام 2021 عقد العديد من اللقاءات التي جمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونائبها الدكتور أحمد كمالي وكذا ممثلي الوزارة بعدد من المسئولين على المستوى المحلي والدولي، وذلك لبحث سبل وتعزيز التعاون بين مصر والجهات الخارجية وكذا مناقشة الخطط والمشروعات الاستثمارية على المستوى المحلي.

https://www.dostor.org/3670005

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها لعام 2021، والذي تضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.

https://www.dostor.org/3669978

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه اعتمادات إضافية قدرها 2.6 مليار جنيه خلال العام الحالى 2021، لصالح استكمال تنفيذ عدد من المشروعات والاحتياجات العاجلة بمختلف الوزارات والجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة.

https://www.dostor.org/3669990

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة، خلال عام 2021.

https://www.dostor.org/3670025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2019 / 2020.

https://www.dostor.org/3670114