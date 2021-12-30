الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسل الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"

بوستر مسلسل أبو العروسة
بوستر مسلسل أبو العروسة

ينتظر عشاق المسلسل الدرامي “أبو العروسة” عرض الجزء الثالث من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في جزئيه الأول والثاني خلال السنوات الماضية.

 

ويواصل مخرج العمل هاني كمال وأبطال وصناع الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” تصوير مشاهد وأحداث العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء منه وعرضه للجمهور في أقرب وقت خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يكثف المخرج هاني كمال عدد ساعات التصوير لتسليم الحلقات الأولى منه للقنوات الناقلة له تمهيدا لعرضه للجمهور.

 

ويصور المخرج هاني كمال أغلب مشاهد العمل داخل الديكور الرئيسي للعمل داخل إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة والذي تدور بداخلها معظم مشاهد العمل.

 

موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

 

ومن المفترض أن تنطلق أولى حلقات مسلسل “أبو العروسة” الجزء الثالث خلال يناير المقبل 2022 على قناة DMC الفضائية على غرار الجزئين الأول والثاني.

 

تردد قناة DMC الفضائية بتقنية الـ HD

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  •  التردد الجديد:  11449.
  • استقطاب: أفقي
  •  معامل تصحيح الخطأ: 5/6 
  • معدل الترميز 27500
  • تقنية جودة الصورة H D

 

قصة وأحداث مسلسل أبو العروسة

وتدور أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث في إطار اجتماعي حول الحياة الحياتية لأسرة الفنان سيد رجب والذي يجسد دور “عبد الحميد” ويتزوج من الفنانة سوسن بدر ولديهم أبناء كل من كارولين عزمي وولاء الشريف وميدو عادل ويناقش العديد من القضايا المجتمعية التي تمر بها الأسرة المصرية والمفارقات التي تحدث بشكل مستمر بين الأبناء والأباء .

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أبطال وصناع مسلسل أبو العروسة 3

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة عدد كبير من أبطال الجزء الأول والثاني كما قام المخرج هاني كمال ضم عدد من الفنانين الشباب للمشاركة في بطولة العمل وهم:

  • سيد رجب
  • سوسن بدر
  • ولاء الشريف
  • كارولين عزمني
  • ميدو عادل
  • نرمين الفقي
  • مدحت صالح
  • رانيا فريد شوقى
  • خالد كمال
  • محمود حجازي
  • أحمد صيام
  • صفاء الطوخي
  • محمد حاتم
  • أماني كمال
  • ديانا هشام
  • كوكى مجدى
  • نانسى صلاح
  • ندا عادل
  • العمل من تأليف هاني كمال
  • وإخراج كمال منصور.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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