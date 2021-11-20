نرمين الفقى تبدأ تصوير دورها فى الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»

بدأت الفنانة نرمين الفقى صباح اليوم، تصوير دورها في الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" وتستكمل نرمين الفقى الدور الذي قدمته خلال الجزءين الأول والثاني، حيث تقدم دور زوجة وأم تعاني من مشاكل دائمة مع زوجها وتربطها علاقة أسرية بعائلة “الأستاذ عبد الحميد”.

وقالت نرمين الفقى في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنها سعيدة بالعودة إلى لوكيشن تصوير المسلسل مرة أخرى، خاصة وأنها تعتبر المسلسل من أهم الأعمال التي تشارك فيها كما أن كواليسه تتسم بالمحبة والمرح بين أبطاله.

وبدأ فريق عمل مسلسل "أبو العروسة" تصوير أول مشاهد الجزء الثالث الأسبوع الماضى، والعمل قد حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور أثناء عرض الجزأين الماضيين، حيث تم تقديمهما على شاشة قناة dmc، ويتولى اخراج الجزء الثالث هانى كمال الذى يكتب العمل أيضاً و من المقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة بداية العام الجديد .

أبطال مسلسل ابو العروسة

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

أحداث مسلسل ابو العروسة

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة