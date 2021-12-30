سيدة فى دعوى خلع: «بيخلى ابننا يشترى ليه المخدرات»

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢١ ، طالبت فيها بخلعه لاستحالة العشرة بينهم.

وقالت إيمان .ف فى دعواها: “مر على زواجنا نحو الـ16 عاما ولم أنجب منه سوى ولد وبنت، فمنذ زواجنا وأنا أعانى منه أشد المعاناة بسبب كثرة تعاطيه للمواد المخدرة”.

وتابعت الزوجة: “بعد زواجنا بشهور طلب منى مطالبة شقيقى بميراثى فى أرض والدتى وبالفعل أعطانى شقيقى ميراثى وأخذهم زوجي وتمكن من شراء سيارة تاكسي ليعمل عليها، ومنذ ذلك الوقت وكل إيرادات التاكسي ينفقها على المواد المخدرة، واضطريت لفتح محل خياطة ملابس بأحد الأسواق لأتمكن من الإنفاق على أبنائى ويوم بعد الأخر بدأ زوجى في التكاسل عن العمل واعتمد عليّ اعتماد كلى لسد احتياجات البيت”.

واستكملت: “وتفاجئت مؤخرا بأنه يرسل ابننا لشراء المواد المخدرة له من أحد الأشخاص بالمنطقة وباعتراضى عليه أنهال عليّ بالضرب المبرح وطردني من منزل الزوجية ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أخذ أبنائى منه لكننى فشلت لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع ضده عدة دعاوى قضائية منها الخلع”.