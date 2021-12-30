العندليب يتصدر بوستر حكاية «وأنسى روحي وياك» من «نصيبي وقسمتك 4»

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين بوستر الحكاية السادسة من مسلسل “نصيبي وقسمتك 4” عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: “الحكاية السادسة وأنسى روحى وياك نصيبى وقسمتك ٤ على ON E و ON و mbc1”.

وظهر على البوستر الدعائي لحكاية “وأنسى روحي وياك” برواز يحمل صورة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وجرامافون حيث تحمل الحكاية اسم إحدى جمل أغنية العندليب الراحل والتي تحمل اسم “وياك”، والحكاية من إخراج عصام نصار وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد المعطي.

مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك 4

ومن المفترض عرض حكاية “وأنسى روحي وياك” يوم السبت المقبل حيث يعرض مسلسل “نصيبي وقسمتك 4”، من السبت إلى الأربعاء عبر قناة “ON" الفضائية في تمام الساعة 8 مساء والإعادة فسي تمام الساعة 2 صباحا وفي تمام الساعة 1 ظهرا.

فيما يعرض المسلسل عبر قناة “ON دراما” في تمام الساعة 10 مساءويعاد في تمام الساعة 5 صباحا وفي تمام الساعة 10 صباحا والساعة 4 عصرا كما يعرض على منصة «Watch It» الرقمية.

وعرضت قناة ON وMBC حتى الآن 5 حكايات من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الرابع وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وهم: حكاية “النضارة البيضا” وحكاية "حلوة اللقطة" وحاكية “تاج راسنا بابا” وحكاية “أوضة وصالة” وحكاية “غرام بانتظام”.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” في عام 2016 حيث عرض الجزء الأول منها وكانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل وكان لكل قصة 3 حلقات، وعرض الجزء الثاني من المسلسل في العام التالي وتضمن 9 حكايات ثم الموسم الثالث.