سقوط أمطار خفيفة على مدينة المنيا واستقرار الأحوال الجوية

شهدت مدينة المنيا منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على شوارع المدينة، بعد أن شهدت المدينة اليوم انخفاضا شديدا في درجات الحرارة ولم تشرق الشمس وأدت إلى وجود موجة صقيع وعقب سقوط الأمطار، والتي لم تستمر لدقائق معدودة تحسنت الأحوال الجوية والطقس وبدأت موجة الصقيع في الزوال.

ومن ناحيته؛ أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا استعدت لاستقبال تقلبات المناخ المتوقعة في فصل الشتاء، وذلك بتواجد عدد من المعدات أمام الوحدة المحلية لسرعة التحرك فى حالة حدوث أي تقلبات جوية فضلا عن المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرف العمليات بالقرى والأحياء والتواصل المستمر مع الغرفة الرئيسية بالمدينة؛ لمتابعة الوضع أولا بأول لسرعة تفادى أي من الأخطار.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام تليفونية وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن أية طارئ وذلك على الأرقام التالية: (2342200، 2320001) والخط الساخن 114.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها باتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أى شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أى حالات طارئة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر لا قدر الله، والتي قد تنجم عن هذه الحالات.