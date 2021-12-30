المغرب يسجل حالتى وفاة و1960 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، تسجيل حالتي وفاة و1960 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 961058 حالة في المملكة.

أوضحت الوزارة في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 17780 من الفحوصات الجديدة قد بلغ 9863908 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 14844 وفاة بعد تسجيل حالتي الوفاة الأخيرة.

ولفتت إلى أنه قد تماثل للشفاء 641 حالة إضافية ليصل إجمالي التعافي إلى 939533.