الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع زوجين اختناقًا بالغاز فى قرية بنى صالح بالفيوم

جثة
جثة

شهدت اليوم الخميس، قرية بني صالح بالفيوم حادثا أليما، حيث تسبب الغاز في خنق زوجين ووفاتهما، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بمصرع زوجين داخل منزلهما بإحدى العزب، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثتين لزوجين اختنقا من الغاز، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتم توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة الذي كشف أنّ الوفاة اختناقاً بسبب كثافة البخار، جراء السخان الغاز. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثتين.

مساعد وزير الداخلية توقيع الكشف الطبي مستشفى الفيوم العام مصرع الكشف الطبى سخان الغاز محضر بالواقعة بمحافظة الفيوم ثروت المحلاوي

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وائل لطفي

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